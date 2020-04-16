РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. Соцработники Балашихи обработали более 150 заявок от пенсионеров на помощь в приобретении продуктов и лекарств, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Для выявления нуждающихся в помощи социальные службы обзванивают граждан из категорий риска, выявляют их потребности: кому-то нужно сходить в магазин, в аптеку или проконсультировать по мерам социальной поддержки. Обзвон в Балашихе ведется ежедневно. Всего в прозвоне было задействовано 79 человек.

«За время начала самоизоляции социальные работники прозвонили более 105 тысяч пожилых граждан, обработали более 150 поступивших заявок на помощь - приобрели и доставили совместно с волонтерами необходимые продукты и лекарства. Если по каким-то причинам телефон не отвечает или недоступен, сотрудники соцзащиты приходят на дом лично, соблюдая меры безопасности», - сказал начальник управления социальной защиты населения по г.о. Балашиха Игорь Мамонкин.

Он добавил, что самостоятельно оставить заявку можно по телефонам горячей линии управления социальной защиты населения Балашихи: 8(495)521-31-08, 8(495)529-27-36. Дополнительно на период с 14 по 30 апреля введены еще два номера 8(495)521-78-90, 8(495)529-16-34.

По словам Мамонкина, если пенсионеры Балашихи поменяли свои контактные данные, а в соцзащиту об этом не сообщили – необходимо обратиться к ним по телефону горячей линии. Также в период самоизоляции одиноким жителям старшего поколения с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума оказывается адресная помощь в виде бесплатных продуктовых наборов.

«Напоминаем, для жителей региона из группы риска (пожилые в возрасте 65+ и лица с хроническими заболеваниями) предусмотрены выплаты в размере 3 тысяч за соблюдение режима самоизоляции. Данная выплата поступит дробно: первая часть в начале режима самоизоляции и вторая часть уже начала поступать на счета с 14 апреля. Если вы из группы риска, но не получили выплату – необходимо также обратиться на горячую линию», - заключил Мамонкин.

Режим самоизоляции продлен до конца апреля.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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