РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. МБУ «СШОР по плаванию» городского округа Мытищи проводит онлайн-челлендж тренировок до 15 мая, сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

«Мы решили поддержать наших спортсменов и запустить челлендж #тренируемсявместеswimbrigantina. Челлендж стартовал 15 апреля и продлится включительно по 15 мая этого года. Правила простые: снимайте видео вашей тренировки; отправляйте видео на почту: swim.brigantina@mail.ru с пометкой «Видеоблог», голосуйте за опубликованные видео до 15 мая. Голосование осуществляется на платформе Instagram», - говорится в сообщении.

Видео, которое соберет наибольшее количество лайков, получит гарантированный приз.