РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Жителям подмосковного Красногорска предложили 17 апреля поучаствовать во флешмобе и сказать спасибо врачам, борющимся с коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте управления по социальным вопросам администрации горокруга.

«Все те, кто сейчас на рабочем месте, рискуют и отдают все свои силы ради нас с вами! Семнадцатого апреля в 20:00 выходите на балкон, выключите весь свет в окнах, зажгите фонарики в телефонах и громко крикните спасибо! Миллионы наших огоньков теплом отзовутся в сердцах тех, кто сейчас не дома. С балкона или окна своей квартиры - мы все громко скажем спасибо», - говорится в сообщении.

Участники флешмоба могут снимать его на видео и выкладывать в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали об их благодарности.