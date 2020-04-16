РИАМО - 16 апр. Президент России Владимир Путин предложил запустить в стране льготную ипотечную программу, по которой ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, сообщает ТАСС.

«На новую ипотечную программу в этом году нужно выделить 6 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Президент отметил, что ипотечный займ под 6,5% годовых можно будет взять на покупку нового жилья комфорт-класса. В регионах его стоимость должна быть до 3 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 8 миллионов рублей.

Глава государства также добавил, что необходимо достроить незавершенные дома, чтобы тысячи семей как можно быстрее смогли получить свое жилье.

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