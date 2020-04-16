РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 апр. На 131 остановке общественного транспорта в подмосковных Люберцах появилась социальная разметка для соблюдения дистанции во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день разметка нанесена на 131 остановку городского округа Люберцы, в плане – еще 84. Специальные желтые линии на асфальте, расположенные с полутораметровым интервалом, напомнят пассажирам, ожидающим поездки, о необходимости соблюдения безопасной для себя и других людей дистанции», – сказал заместитель главы администрации округа Родион Грошевик.

Он добавил, что такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.