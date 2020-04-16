РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 апр. Мужчина на автобусной остановке напал на жителя подмосковной Балашихи и украл у него мобильный телефон, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в Балашихе на автобусной остановке у дома на улице Первомайский проезд. Неизвестный, применив насилие, похитил у мужчины мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское».

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции ранее судимый 19-летний местный житель. По данному факту дознавателем отделения дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.