РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 апр. Сотрудники конноспортивной школы в подмосковных Котельниках пополнили ряды волонтеров, которые помогают жителям на самоизоляции во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сотрудники конноспортивной школы «Белка» активно поддержали инициативу главы Котельников Андрея Булгакова и присоединились к волонтерскому движению в городе. Доставка продуктов и лекарств, помощь в оплате счетов, консультации по различным вопросам - это далеко не полный перечень того, что необходимо пожилым людям», - говорится в сообщении.

Волонтеры из СШОР «Белка» курируют более 60 человек старшего возраста. Остальные молодежные и общественные организации тоже активно включились в эту работу.

Также почти две недели конные патрули в Котельниках ежедневно выходят в городские лесопарковые зоны. Патрульные работают в контакте с пешими полицейскими патрулями и оперативно реагируют на появление групп людей в лесопарковых зонах. С началом патрулирования лесопарки значительно опустели.

«Любой житель города Котельники, которому нужна помощь, может на нее рассчитывать. Координацией процесса занимается городской штаб по профилактике коронавируса, которым руководит лично глава города Андрей Булгаков», - заключается в материале.