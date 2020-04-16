РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Школу на 550 мест планируют построить в поселке Нахабино Красногорска в рамках нацпроекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство школы на 550 мест в Красногорске», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Школа будет расположена по адресу: поселок Нахабино, улица Молодежная, дом №1.

Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

«Объект включен в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году», - заключается в материале.