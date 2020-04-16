РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Жители подмосковного Красногорска могут рассказать об участвовавших в Великой Отечественной войне членах своих семей в рамках акции к 75-летию Великой Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«КЦ «Архангельское» проводит мероприятие, посвященное 75-летию празднования Победы. Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать информацию о героях своей семьи, их подвигах в годы Великой Отечественной войны и выслать ее в электронном виде на почту: arhangelskoe@dkpodmoskovie.ru», - говорится в сообщении.

Принять участие в акции может любой желающий.