РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Лаборатория для исследований на коронавирус на базе Подольского КВД сможет проводить до 150 исследований в сутки, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 15 апреля в Подольске начала работать лаборатория для исследований на коронавирус на базе Подольского КВД. Министерство здравоохранения Московской области провело дооснащение лаборатории и поставило новое современное оборудование, тест-системы и расходные материалы.

«Для выполнения поставленных задач в лаборатории есть штат медицинских сотрудников высокой квалификации. Пока лаборатория проводит до 100 исследований в сутки, сейчас здесь работают три врача. В перспективе мощности планируют увеличить до 150 исследований в сутки за счет обустройства еще одного рабочего места», - говорится в сообщении.

Исследования в лаборатории делают исключительно по направлению врача, а мазок из носоглотки у пациента забирают в лечебном учреждении по месту жительства или на дому. Данные заносят в виртуальную базу данных. У всех анализов — как первичных, так и вторичных — есть своя электронная карта.

С начала работы лаборатории на тестирование в лабораторию поступило 18 проб, и все они оказались отрицательными. Это значит, что заболевание не подтвердилось.