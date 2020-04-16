РИАМО - 16 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров России по итогам марта 2020 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В пятерку первых вошли также Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Евгений Куйвашев (Свердловская область).

В минувшем месяце глава Подмосковья сообщил на своей странице в Instagram, что 8 марта общественный транспорт столицы и области будет для женщин бесплатным.

Кроме того, в этой же соцсети Воробьев сообщил, что власти Подмосковья из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ужесточили требования к проведению массовых мероприятий.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.