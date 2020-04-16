РИАМО - 16 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сейчас рассматривают разные варианты проведения парада Победы, сообщает Газета.ru.

Ранее ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переносе парада Победы на более позднюю дату из-за коронавируса.

«Если и когда будет принято решение, то президент об этом сообщит. Давайте дождемся того момента, когда президент объявит о своем решении», — сказал Песков.

Ветераны ранее предложили перенести дату празднования на 24 июня, так как 24 июня 1945 года состоялся первый парад Победы.