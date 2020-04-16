РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 апр. Управляющая компания Подольска по просьбе депутатов округа установила пандус для местной жительницы с инвалидностью, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск Елена Долженко вместе с членом фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Олегом Паскарем осуществили осмотр пандуса для инвалида.

«Ранее на прием к депутатам обратилась жительница Подольска, которая просила установить пандус в подъезд для мамы-инвалида. Депутаты обратились в управляющую компанию МУП «СЕЗ», и они выполнили работу. Пандус установлен во 2 подъезде дома №12/7 на проспекте 50 лет Октября микрорайона Климовск. По результатам проверки работа выполнена качественно», – сказал Паскарь.

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