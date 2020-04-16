РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. В городском округе Люберцы ежедневно проходит дезинфекция свыше 400 единиц общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Перед выходом на линию весь подвижной состав, а это 428 машин, проходит полную дезинфекцию салонов. Ежедневно сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации проводят проверку чистоты и своевременность обработки салонов», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он пояснил, что все средства абсолютно безопасны для пассажиров. Если жители обнаружили нарушения, то они могут сообщить о них по телефону: 8(495)503-67-02.