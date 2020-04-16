РИАМО - 16 апр. Продолжительное выпадение интенсивных осадков не может повлиять на наличие вирусов в воздухе, сообщила РИАМО в четверг терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, обильные дожди могут помочь в борьбе с коронавирусом единственным способом – в непогоду люди точно не захотят нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу.

«Мне кажется, что влияние дождя на снижение коронавируса в воздухе - это домыслы. Только если подтолкнет людей остаться дома и не выходить на улицу, не скапливаться», - сказала Ярцева.

Как отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в четверг в Москве может выпасть порядка 20% от месячной нормы осадков.

«Мы ждем, что за сегодняшний день выпадет 5-8 миллиметров осадков по Москве на разной территории. Норма по метеостанции на ВДНХ - 44 миллиметра», - уточнила синоптик.

Позднякова добавила, что дождь в Москве продолжится и в ночь на пятницу.

По словам синоптика, никакой связи между выпадением обильных осадков и распространением коронавируса в воздухе нет.

Новый тип коронавируса Covid-19 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время пандемии не стоит выходить из дома без крайней необходимости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.