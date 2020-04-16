РИАМО - 16 апр. Российские ветераны попросили изменить дату празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте kp.ru.

Дата, на которую ветераны хотят перенести празднование, выбрана не просто так - 24 июня 1945 года состоялся первый Парад Победы.

«Совершенно понятно, что ситуация, к великому сожалению, требует именно такого подхода. Даже в самую священную для всех россиян дату мы не должны рисковать жизнями тысяч людей», - сказал герой Советского Союза Борис Громов.

Он добавил, что парад состоится, но его просто перенесут возможно на 24 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что просьбу ветеранов обязательно рассмотрят.

15 апреля председатели нескольких ветеранских организаций России послали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о переносе парада Победы в столице с 9 мая на более позднюю дату, когда не будет угрозы распространения коронавируса.

В России с начала эпидемии подтверждено 27938 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 232 летальных исхода, вылечились 2304 человека.

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Хотим узнать ваше мнение Нужно ли перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса? 31% Да, в нынешней ситуации проводить парад опасно 31% Можно провести его без зрителей и транслировать онлайн 31% Нет. Это слишком важный праздник 31% Мне все равно Результаты

Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.