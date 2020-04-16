РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Житель подмосковного Подольска пожаловался на закрытие сетевого магазина возле дома в условиях пандемии коронавируса, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале на закрытие магазина «Магнит» на улице Гулевский проезд, 4 по решению суда по иску всего лишь одной жительницы дома, в котором он находится. Он отметил, что живущие рядом и пользовавшиеся услугой жители в школе. Во время пандемии, когда жителям нужно ходить в ближайшие магазины от дома, нужно было подождать с закрытием до конца карантина. Обращение по вопросу закрытия магазина «Магнит» рассмотрело управление потребительского рынка администрации Подольска.

«На основании решения суда от 25 марта 2020 года деятельность магазина «Магнит» приостановлена сроком на 60 суток в связи с нарушением санитарных норм и правил. Копия постановления по делу об административном правонарушении прилагается», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Алексей Кук.

Во время проверки выяснилось, что у магазина отсутствует разгрузочно-загрузочный дебаркадер, загрузка продуктов осуществляет под окнами второго этажа жилого дома. Территория, прилегающая к магазину, асфальтирована частично, где покрытие отсутствует, засыпано гравием, деформировано, подъездные пути имеются, но при проведении погрузочно-разгрузочных работ перегораживается грузовым автотранспортом. Отсутствует собственная контейнерная площадка для сбора мусора от деятельности магазина, для складирования ТБО и пищевых отходов используется придомовая контейнерная площадка на которой промаркированные контейнеры от магазина «Магнит», отсутствуют складские помещения.

Также приход товара из распределительного центра компания осуществляется в большом объеме, что приводит к складированию пищевых и непищевых продуктов в технологических проходах торгового зала в роллах. У роллов для перевозки пищевой продукции пластиковые колеса, которые создают дополнительный шум. Состояние помещений неудовлетворительное, на потолке торгового зала отслаивается побелка из-за многочисленных протечек.

Производственный контроль не проводится, не представлены протоколы лабораторных исследований за реализуемой пищевой продукцией, физическими факторами (микроклимат, освещенность, шум).

Уровень шума в квартире заявительницы, проживающей в доме, в дневное время суток при проведении погрузочно-разгрузочных работ и движения тележек в магазине превышает допустимый уровень.