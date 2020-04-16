РИАМО - 16 апр. Восемь месяцев колонии поселения получила 33-летняя жительница Раменского городского округа за то, что бросила свою новорожденную дочь на улице, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина оставила ребенка, завернутого в одеяло, на земле недалеко от домов в поселке Дружба Раменского городского округа.

«Температура окружающей среды на тот момент составляла минус 5 градусов. Там девочку обнаружили прохожие, она была доставлена в Раменскую центральную больницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Женщину удалось задержать, свою вину она признала и раскаялась в содеянном. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками проделан большой объем работы. Проведены допросы, осмотр места происшествия и проверка показаний на месте. Назначена и проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.