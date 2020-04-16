РИАМО - 16 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг лично оценил, как сотрудники ГИБДД проверяют наличие цифровых пропусков у водителей в Королеве, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

С 15 апреля в Подмосковье и Москве действует пропускная система, введенная с целью противодействия распространению коронавируса.

«Пока эта мера затронула только тех, кому необходимо перемещаться на транспорте. Сотрудники ГИБДД следят за тем, чтобы у водителей были специальные QR-коды для поездок», — говорится в сообщении.

Цифровой пропуск оформляется жителями самостоятельно на портале госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Пропуск необходим для поездки на работу, в отдаленный гипермаркет, поликлинику или на дачу. Разрешение для пеших прогулок — в ближайший магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула домашнего животного в пределах 100 метров — не требуется.

Жители, которые не имеют технической возможности для получения цифрового пропуска, могут обратиться на Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ: 8-800-100-70-10, для мобильных телефонов — 115. Консультацию можно получить по номеру: 8-800-550-50-30.

Военнослужащим, госслужащим и муниципальным служащим, судьям, адвокатам и нотариусам, включая помощников, представителям СМИ и охранникам при наличии служебного удостоверения оформление электронного разрешения не требуется. Если их сопровождают другие лица, то они должны иметь собственные цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Владимир Путин отложил подготовку военного парада в честь 75-летия Победы 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.