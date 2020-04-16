РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг вручил сертификат на квартиру жителю округа из приемной семьи Кибенко-Егоровых, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг Ружицкий поздравил жителя округа, который воспитывался в приемной семье, с совершеннолетием, а также его маму, которая воспитывает приемных детей уже 25 лет. Глава вручил Вере Егоровой знак отличия «Благодарю», а совершеннолетнему юноше - сертификат на получение однокомнатной благоустроенной квартиры, в которую он сможет въехать до конца 2020 года.

«В вашей семье сегодня двойной праздник! День рождения у старшего сына Артема и особая дата у его мамы. От всего сердца желаю здоровья, счастья, благополучия, удачи, успехов во всем. Рано или поздно жизнь вернется в привычное русло, и все планы обязательно осуществятся», - сказал Ружицкий.

Семья Василия Кибенко и Веры Егоровой проживает в детской деревне SOS – Томилино с 1995 года. Вера Вячеславовна – одна из первых SOS-мам. В настоящее время в семье воспитываются четыре ребенка. Старшему сыну Артему - 18 лет. За это время Вера Вячеславовна подарила любовь и заботу 15 мальчишкам и девчонкам.

До конца 2020 года детям-сиротам будет предоставлено 38 квартир, в настоящий момент вручены ключи от пяти квартир.