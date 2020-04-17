Московская область продолжает вести борьбу с опасным «уханьским» коронавирусом. В целях безопасности жителей обязали соблюдать домашний режим, но некоторым людям все-таки приходится каждый день ездить на работу или периодически посещать больницу. Владислав Мурашов, генеральный директор крупнейшего в регионе перевозчика АО «Мострансавто», рассказал в интервью РИАМО, как эпидемия изменила привычное расписание подмосковных автобусов и породила новый тип пассажиров. Кроме того, Мурашов в подробностях описал, как автобусы в регионе защищают от заразы.

- Во время эпидемии коронавируса люди опасаются посещать общественные места и автобусы в том числе. Владислав Сергеевич, расскажите, какие меры вы принимаете для защиты здоровья пассажиров?

- В первую очередь, к стандартному набору процедур медосмотра наших водителей, включающему комплексную диагностику, прибавилось обследование на наличие симптомов респираторных инфекций, особое внимание уделяется измерению температуры тела. При малейшем подозрении водитель к работе не допускается, и это абсолютно оправданные меры предосторожности. Стоит добавить, что температуру тела сейчас измеряют всем сотрудникам без исключения.

Нашим водителям, сотрудникам, осуществляющим уборку и дезинфекцию подвижного состава, а также кассирам на автовокзалах и автостанциях, которые контактируют с пассажирами, выдаются средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и антисептик.

Сотрудники были проинструктированы о правилах личной гигиены и мерах профилактики распространения вирусных заболеваний. Работникам, осуществляющим дезинфекцию подвижного состава, направлены рекомендации Роспотребнадзора Московской области.

сайт администрации городского округа Красногорск

- Масок, антисептиков сейчас многим не хватает. У вас нет проблем с защитными средствами?

- Было приобретено около 3 тысяч литров концентрированных дезинфицирующих средств для обработки подвижного состава, инфраструктуры предприятия, а также более 12 тысяч литров антисептических средств для обработки рук и в общей сложности 300 тысяч пар защитных перчаток и 100 тысяч медицинских масок. Кроме того, 15 апреля был заключен договор на поставку еще 500 тысяч масок.

- Насколько часто автобусы проходят санитарную обработку? Не планируете ли вы повесить у входа в салон санитайзеры? Или запретить ездить людям без масок?

- Дезинфекцию автобусы проходят несколько раз в день: как в самом филиале, так и в межрейсовые перерывы на конечных остановочных пунктах. На входной группе размещено оборудование для безналичной оплаты проезда, установить дозаторы с антисептиками для обработки рук затруднительно с технической точки зрения, но главное – небезопасно по стандартам пассажирских перевозок.

Знаю, что в некоторых регионах пассажиров без масок лишают льготного проезда, но правовых оснований отказывать им у нас нет. Это вопрос личной ответственности каждого. В наших автобусах постоянно звучат аудиоролики с просьбой соблюдать безопасное расстояние (не менее полутора метров) от водителей автобусов и друг от друга и размещены объявления о необходимости дистанцирования. В прикассовых зонах автовокзалов и автостанций – у нас их 44 по всей Московской области – для этого нанесена цветная разметка, указывающая безопасную полутораметровую дистанцию.

- Случалось ли такое, что водители автобусов нарушали требования эпидемиологической безопасности? Куда пассажиры могут сообщить о подобных фактах?

- Контроль сейчас ужесточился. Нашу работу мониторят сотрудники Роспотребнадзора Московской области, управления Государственного автодорожного надзора, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Мы стараемся обеспечить определенное качество перевозок, а если что-то не сделано или сделано, но не так, проводится работа над ошибками. Нужно понимать, что все менялось быстро, некоторые решения принимались в сжатые сроки. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Что касается общественного контроля за нашей работой, то все пожелания от пассажиров «Мострансавто» принимает по нескольким каналам коммуникации. Это круглосуточная единая линия связи: 8 (800) 700-31-13, а также страницы сообществ предприятия в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и Facebook и, конечно, интернет-портал «Добродел».

- Может ли водитель автобуса принять какие-то меры, если пассажир нарушает санитарные правила?

- Таких прецедентов не было. В любом случае, мы просим пассажиров по возможности воздержаться от поездок на общественном транспорте и соблюдать режим самоизоляции. Сотрудники наших филиалов присоединились к международному флешмобу #StayHome. Коллеги делают фотографии на фоне автобусов предприятия и просят пассажиров оставаться дома.

- Недавно в Московском регионе ужесточили требования к передвижению на транспорте во время эпидемии. Теперь жители должны иметь специальный пропуск, дающий право на поездку. Будут ли водители автобусов проверять наличие пропусков у пассажиров?

- Проверять наличие пропуска или ограничивать передвижения жителей они не могут, данные вопросы в компетенции других структур.

У наших сотрудников нет полномочий интересоваться маршрутом движения. Они могут задать такой вопрос только для уточнения стоимости проезда, если оплата производится через мобильный терминал.

- Насколько сильно сократился пассажиропоток из-за эпидемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ей ограничений?

- На фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер наш пассажиропоток сократился более чем в четыре раза. В первую очередь уменьшилось количество пассажиров преклонного возраста, старше 65 лет, а также учащихся школ, колледжей и вузов. Сейчас пассажиропоток составляет около 22% по сравнению с началом марта.

Зато у нас появилась новая категория пассажиров – волонтеры. Это те люди, которые доставляют продукты и товары первой необходимости находящимся на изоляции пожилым жителям Подмосковья и людям с ограниченными возможностями. При наличии паспорта волонтера проезд на городских и пригородных автобусах для них бесплатный.

- Как в новых условиях изменилось расписание автобусов? Где жители могут узнать актуальную информацию?

- Сейчас на линию ежедневно выходят около 2,7 тысячи автобусов. С 8 апреля транспортная работа сокращена по сравнению с запланированным на начало года объемом. Это значит, что на некоторых маршрутах увеличены интервалы движения и уменьшен выпуск транспортных средств, где-то автобусы перешли на работу по графику движения выходного дня. Есть и такие маршруты, которые мы временно заморозили из-за элементарного отсутствия пассажиров, но их не так много.

Чтобы принять решение, был проанализирован трафик по каждому маршруту, которых всего насчитывается 1286. Мы смотрели, где у нас максимальное количество пассажиров, а где мы «возим воздух». Стояла задача выдержать баланс интересов с учетом мнения пассажиров и адаптировать работу под реальную ситуацию. Вопрос по корректировке расписания открыт, с учетом меняющегося трафика и пожеланий пассажиров график может быть пересмотрен.

Информация оперативно размещается на остановочных пунктах. Также узнать обо всех изменениях можно, позвонив в диспетчерский пункт филиала, который обслуживает маршрут, и по номеру круглосуточной единой линии связи с пассажирами: 8 (800) 700-31-13. После улучшения ситуации вся транспортная работа будет восстановлена в полном объеме.

- По вашей оценке, какие убытки понесет «Мострансавто» из-за коронавируса? Подорожает ли из-за этого проезд?

- Тарифы на перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам утверждаются постановлением правительства Московской области. Благодаря корректировке транспортной работы нам удалось сократить издержки. По понятным причинам спрос на все городские, пригородные и междугородние маршруты падает, но вдаваться в теоретические расчеты убытков до нормализации ситуации преждевременно. Уверен, что наша отрасль сможет выстоять.