РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Жители подмосковных Люберец могут воспользоваться дистанционными сервисами «МосОблЕИРЦ», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В связи с предпринимаемыми карантинными мерами и временным закрытием офисов ООО «МосОблЕИРЦ», рекомендуем воспользоваться удобными дистанционными сервисами через Единый личный кабинет. Сервис позволяет пользоваться всеми услугами ЕИРЦ из дома. В личном кабинете можно передавать показания приборов учета, без комиссии оплачивать ЖКУ, управлять несколькими лицевыми счетами, направлять заявления и консультироваться со специалистами», - говорится в сообщении.

Зайти в личный кабинет можно с сайта: мособлеирц.рф, mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт». Также по телефонам контактного центра: 8(495)374-51-61 и 8(496)245-15-99 можно ежедневно с 8:00 до 22:00 получить справочную информацию, проконсультироваться и передать показания.

По телефону клиентского офиса: 8(495)374-51-91 (добавочный 2522) или по электронной почте: lyubertsy@mosobleirc.ru можно получить консультацию напрямую от специалистов Управления «Люберцы».

Передать показания приборов учета и подать заявление в расчетный центр жители могут через специальные ящики, установленные перед входом в клиентские офисы «МосОблЕИРЦ». А через аккаунты «МосОблЕИРЦ» в социальных сетях можно получить ответы на вопросы, связанные с расчетами и начислениями за ЖКУ.