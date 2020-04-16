РИАМО - 16 апр. За три дня в Подмосковье выдали 2,7 миллиона цифровых пропусков на поездки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Да, первый день работы системы был сложный. Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась. Что важно – абсолютное большинство получили пропуска с QR-кодами», - написал Воробьев в Twitter.

Губернатор поблагодарил жителей за ответственное отношение к пропускному режиму. Также Воробьев адресовал слова благодарности сотрудникам полиции, которые занимаются проверкой пропусков.

Воробьев также показал, как лично участвовал в проверке электронных пропусков у автомобилистов в Королеве. На видео запечатлено, как губернатор вместе с сотрудниками ГИБДД общается с водителями. Также в ролике губернатор рассказал, что система цифровых пропусков совершенствуется каждый день, поэтому большинство проблем в системе в скором времени будут решены.

Пропускной режим действует в Московском регионе с 15 апреля. Его ввели с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пока пропуск нужен для тех, кто использует личный или общественный транспорт. Пропускная система носит заявительный характер, заявки на оформление разрешений принимают с 13 апреля.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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- В Москве ОРВИ будет расцениваться как подозрение на коронавирус. Пациенты получат предписание об обязательной самоизоляции.

- В столице выделят от 20 до 30 миллиардов рублей в поддержку малого и среднего бизнеса, средства направят на субсидирование процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

- Большинство жителей Московского региона остались дома в четверг. В Москве и Подмосковье отмечается хороший уровень самоизоляции населения.

- Столичным врачам предоставят бесплатные места в гостиницах и услуги такси. Правительство Москвы предоставит для этого гранты.

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.