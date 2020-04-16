РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 апр. В Щелкове участились случаи телефонного мошенничества, злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, и просят назвать номер счета для перечисления денег положенной пенсионерам выплаты, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

В других случаях злоумышленники рассылают СМС-сообщения с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, с информацией о компенсации, а затем пытаются выяснить данные банковской карты.

«Если собеседник не внушает доверия, необходимо перезвонить на горячую линию пенсионного фонда и сообщить о подозрительном разговоре. Если вдруг вы совершили ошибку и дали информацию по телефону – срочно звоните в свой банк и правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

В каких случаях необходимо насторожиться: собеседник сообщает о подозрительных операциях или просит предоставить данные (помните, сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону), акцентирует внимание на слове «безопасность», употребляя его очень часто, просит назвать номера карт и пароли.

Телефон горячей линии пенсионного фонда: 8(496)562-95-22.