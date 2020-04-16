РИАМО - 16 апр. В Подмосковье задержали двух мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении в селе Юдино Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники зашли в помещение одного из офисов в селе Юдино и, угрожая руководителю фирмы ножом и предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовали отдать денежные средства», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

У потерпевшего не оказалось наличных, поэтому злоумышленники заставили предпринимателя перевести с карты 30 тысяч рублей на их счет.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали по подозрению в нападении 40-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа и 65-летнего гражданин Германии.

При обыске в квартирах задержанных нашли: мобильные телефоны, карты памяти и травматический пистолет, используемый в нападениях.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», фигурантов дела заключили под стражу.