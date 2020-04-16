РИАМО - 16 апр. Лесничих Подмосковья наделили правом составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции, теперь они смогут штрафовать тех, кто решил пренебречь правилами, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области и подведомственного ему учреждения ГКУ МО «Мособллес» включены в перечень должностных лиц органов исполнительной власти Московской области, которым дано право составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушения режима самоизоляции», - говорится в сообщении.

Такие меры по контролю за соблюдением режима самоизоляции были приняты из-за осложнения ситуации с коронавирусом в России и в регионе в частности.

Лесничие получили право при патрулировании лесного фонда не только предупреждать граждан о необходимости соблюдать требования самоизоляции и рассказывать об ответственности за их нарушение, но и составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении тех лиц, которые в сложной эпидемиологической обстановке продолжают прогулки и встречи компаниями.

«Сейчас лучше всего – оставаться дома. Мы надеемся, что большинство граждан отнесутся с пониманием к принимаемым мерам. Протокол будет составляться в отношении того, кто не сможет объяснить причину своего нахождения в лесу», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Он добавил, что это касается тех граждан, кто злостно нарушает режим – устраивает шашлыки и пикники, гуляния компаниями и прогулки. Конечно, это не коснется тех, чей маршрут на работу, например, пролегает через лесной массив или парк.

Сначала лесничий проинформирует гражданина об ужесточении соблюдения режима самоизоляции. Если выяснится, что основания для нахождения в лесу нет, на гражданина будет составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Общее количество случаев коронавируса в регионе достигло 3054. Из-за распространения коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности. Ограничена работа ряда предприятий и организаций, жители должны соблюдать домашний режим. Для поездок по региону на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

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