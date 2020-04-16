РИАМО - 16 апр. Строительство инфекционного центра в новой Москве в поселении Вороновское находится под контролем пожарных и беспилотников, говорится в сообщении пресс-службы департамента гражданской обороны и ЧС Москвы.

«Для предупреждения пожаров на строительстве инфекционного центра департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы сформировал усиленную группировку в составе 50 пожарных, 3 спасателей, 5 единиц спецтехники и 2 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в материале.

Днем каждые два часа спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах отслеживают пожароопасность ситуации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сведения о ситуации поступают в штаб строительства. Особенно внимательно следят за складами с материалами и за возможностью возгорания сухой травы рядом с объектом.

Группы патрульных укомплектованы ранцевыми установками пожаротушения и огнетушителями. Сотрудники следят за соблюдением правил пожарной безопасности в жилом городке. На случай возгорания там есть пожарные щиты, огнетушители и бочки с водой. Кроме того, в городке разместили информационные плакаты о правилах пожарной безопасности.

Свыше 700 организаций задействовано в строительстве инфекционного центра в поселении Вороновское. Расходы на строительство, по словам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, могут составить 5-7 миллиардов рублей.