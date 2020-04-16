РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Дорожники планируют заделать яму на Пролетарской улице микрорайона Львовский Подольска до 24 апреля по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать яму в микрорайоне Львовский. Он отметил, что на Пролетарской улице образовалась большая яма на дороге.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу неудовлетворительного состояния покрытия на проезжей части автодороги в микрорайоне Львовский и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Выявленные разрушения асфальтобетонного покрытия не являются аварийноопасными, работы по устранению разрушений будут выполнены в срок до 24 апреля текущего года», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.