РИАМО - 16 апр. Пользователям интернета стала доступна интерактивная карта памятников Великой Отечественной войны с Вечным огнем, которые расположены в Подмосковье.

Карта размещена на официальном портале правительства Московской области.

На карте отмечены воинские мемориалы, где Вечный огонь горит постоянно, а также те памятники, на которых Вечный огонь зажигают по запросу местных властей.

Обслуживанием газовых горелок мемориальных комплексов занимаются сотрудники АО «Мособлгаз». Это направление является одним из наиболее важных в социальной деятельности компании.

Всего в Московской области насчитывается свыше 3 тысяч памятников и монументов, посвященных сражениям в Великой Отечественной войне. К 75-летию Великой Победы все мемориалы будут приведены в надлежащее состояние.