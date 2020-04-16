РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 апр. Врачам Домодедовской центральной городской больницы подарили два минивэна для транспортировки медиков до рабочего места и доставки лекарств пожилым пациентам на дом, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Компания Mercedes предоставила врачам Домодедовской ЦГБ два минивэна для транспортировки медиков до рабочего места и доставки лекарств пожилым пациентам на дом», - говорится в сообщении.

Машины позволят сократить время развоза медикаментов и сделают трудовые будни врачей немного легче.