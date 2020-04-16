РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Власти Люберец предупредили жителей округа о новых случаях мошенничества, возникших во время пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! Главное управление региональной безопасности Московской области призывает жителей Подмосковья быть бдительными в связи с появлением новых видов мошенничества, возникших на фоне коронавируса. Участились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям и просят предоставить номер счета для перечисления денег положенной им выплаты. В других случаях рассылают СМС-сообщения с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, с информацией о компенсации», - говорится в сообщении.

Преступники пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Жителей призывают не сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС. Сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них имеются.