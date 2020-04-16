РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Организации из подмосковных Люберец могут онлайн оформить договоры с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск» на вывоз отходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В период самоизоляции заключить договор с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск» можно в безопасном дистанционном формате. На сайте регоператора в разделе «Обратная связь» есть отдельная форма для заключения договора. Еще один вариант - отправить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru», - говорится в сообщении.

Менеджер обработает данные, подготовит договор и передаст его клиенту удобным для него способом, зачастую с помощью системы электронного документооборота.

С начала года в городском округе Люберцы юридические лица заключили 136 договоров на вывоз отходов. По закону за отсутствие у юридического лица договора с региональным оператором на услугу «Обращение с отходами» предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

Еженедельно подразделениями Госадмтехнадзора нарушителям направляются уведомления о необходимости заключить договор на вывоз ТКО с регоператором, и при его неисполнении налагаются штрафные санкции. Информацию о юрлицах, не имеющих договора на услугу «Обращение с ТКО», в надзорные органы передают контролеры регионального оператора, которые ежедневно проводят мониторинг территорий.