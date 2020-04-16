РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. За минувшие сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе 87 заразившихся, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

467 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 33 человека. Выздоровели и выписались 105 человек. В Подольске выявили 87 заболевших», - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 апреля в Подольске было 77 заразившихся.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызывать врача на дом.