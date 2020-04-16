РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 апр. Волонтеры «РосМолСпорт Московской области» доставили продуктовый набор для ветерана труда в Люберцах, находящегося на самоизоляции во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы общественной организации.

С 30 марта в России действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. На улицу можно выходить только в особых случаях, в том числе для получения неотложной медицинской помощи, для покупки продуктов и лекарств, чтобы вынести мусор и выгулять собак рядом с домом. Можно ходить на работу, если это необходимо и работать удаленно невозможно.

«По поручению депутата Мособлдумы и координатора регионального штаба волонтеров Владимира Жука лидеры «РосМолСпорт Московской области» отработали заявку от ветерана труда, жителя Люберец, поступившую в приемную депутата Мособлдумы. Волонтеры «РосМолСпорт Московской области» купили продукты для ветерана труда и помогли разобраться пожилому человеку в вопросах оплаты квитанций ЖКХ», - говорится в сообщении.

Заявку приняли многократный чемпион мира по жиму штанги лежа Антон Чиликин, двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев, председатель организации Сергей Агаджанян и волонтер Александра Горейда. Также они передали документы и обращение данного жителя депутату Владимиру Жуку.