РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 апр. В Домодедове за сутки выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных составляет 39 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 467 новых случаев заражения коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 33 человека. Выздоровели и выписались 105 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово – 39», – говорится в сообщении.

По данным на 15 апреля в округе было 29 заразившихся.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.