РИАМО - 16 апр. Столичные медики смогут бесплатно жить в номерах городских гостиниц, а также пользоваться услугами такси для поездок на работу и домой, cоответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Для того, чтобы организовать указанную деятельность, правительство столицы предоставит соответствующие гранты гостиничному и таксомоторному бизнесу.

Как уточняется в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы, по возможности медиков будут размещать в гостиницах, расположенных рядом с их работой. Для размещения московских врачей отели провели работы по переоборудованию и усилению санитарного режима.

Тем не менее все работники сферы здравоохранения будут проживать в максимально комфортных условиях. Они смогут бесплатно завтракать и ужинать в гостиницах, а также пользоваться услугами прачечной.

Кроме того, эта мера позволит оградить от заражения родственников врачей, работающих с коронавирусными больными.

В программе временного расселения медицинских работников примут участие порядка 20 городских гостиниц и четыре-пять служб такси. На сегодняшний день в московских отелях проживает уже больше 500 медиков.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.