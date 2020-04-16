Далеко не всем сотрудникам компаний Московского региона удалось успешно перейти на «удаленку» и сохранить прежнюю зарплату. Работы лишились работники турсферы, сферы услуг, торговых центров, ресторанов и многие другие. Кому-то сократили зарплату, а кто-то оказался и вовсе без средств к существованию. Чтобы как-то продержаться на плаву до конца карантина, многим приходится искать временную подработку. Обозреватель РИАМО изучила предложения рынка и нашла шесть идей для подработки.

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Перемены на рынке «удаленки»

Специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев отмечает, что в период карантина в интернете по-прежнему много возможностей для заработка, однако есть нюансы.

«Например, упало количество удаленных вакансий в сфере «холодных» продаж», – отмечает специалист. По его словам, для востребованных профессий в онлайне теперь «достаточно высокий порог вхождения». То есть, например, чтобы развиваться в сфере консалтинга, дистанционных консультаций или образования, придется довольно много времени и денег потратить на маркетинг и раскрутку.

«Низкоквалифицированный труд в интернете (например, просмотр рекламных роликов, написание отзывов и выполнение небольших заданий) невыгоден: занимает много времени, а оплата минимальная», – замечает эксперт.

Поэтому, заключает Сысоев, для человека, у которого нет особых навыков работы в интернете и который до самоизоляции не продвигался в онлайне, вариантов подработки окажется немного.

Эксперт признает, что адекватно оплачиваемая работа в онлайне ничем не отличается от работы в офлайне. То есть количество усилий для получения достойной компенсации в обоих случаях примерно равно.

Тем, кому не удастся найти подработку в этот сложный период, эксперт предлагает не расстраиваться и заняться самообразованием. «Многие площадки открыли бесплатный доступ к лекциям, вебинарам и онлайн-тренингам до 1 мая. А это вполне можно считать подработкой», – заключает он.

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Копирайтер

По мнению Бориса Сысоева, копирайтер сейчас – чуть ли не единственная профессия, которую можно освоить достаточно быстро и начать сразу получать деньги, без дополнительных инвестиций. Копирайтер выполняет заказы для компаний: пишет статьи, посты для бизнес-страниц в соцсетях, готовит рассылки с акциями, помогает создавать «продающие» страницы для продвижения товаров.

«Поначалу оплата за написанную статью будет невысокой, но, проявляя соответствующее упорство, можно за короткий срок выйти на доход в 400-600 рублей в день, особенно если у человека гуманитарный склад ума и ему легко выражать мысли на бумаге», – отмечает эксперт.

Начинающему копирайтеру стоит поискать работу на так называемых биржах копирайтинга, благо в интернете их немало – это ресурсы «Адвего», «Текст.ру», eTXT и многие другие. Много вакансий для копирайтеров и на популярных сайтах по поиску работы.

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Репетитор

По данным сервиса Head Hunter, образовательные онлайн-услуги сейчас востребованы как никогда, вакансий в этой сфере размещают много.

Помощь репетиторов сейчас нужна всем – и выпускникам, готовящимся к ЕГЭ, и школьникам младшей и средней школы, которым сложно адаптироваться к дистанционному обучению.

По данным сервиса Profi.ru, только в Москве готовы оказывать образовательные онлайн-услуги около 82 тысяч специалистов. Армия репетиторов постоянно растет, а цены на услуги разнообразны. Так, урок от педагога-новичка может стоит около 400 рублей, при этом средняя стоимость услуги репетитора держится на уровне 800 рублей в час.

Прежде чем принять решение о наборе онлайн-учеников, стоит досконально продумать не только план урока, но и техническую часть вопроса.

«Репет, который умеет работать, говорит: скачиваете вот то и вот это, требования такие-то, оплата так-то и так-то, д/з присылать не позднее часа X, вот свободные окна, выбирайте. И при включении урока ребенок погружен полностью, педагог работает без малейшего секундного перерыва на «подумать», «полистать», «найти», – такие рекомендации по подбору репетитора дает опытная мама на форуме Eva.ru.

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Онлайн-няня

В период самоизоляции сложнее всего оказалось семьям с детьми-дошкольниками, особенно если оба родители на «удаленке». Требующие постоянного внимания маленькие дети попросту не дают родителям работать. Поэтому услуга онлайн-няни для дошкольника оказалась очень востребована.

Как правило, в этой сфере работают педагоги детских развивающих центров или воспитатели детсадов. Однако можно увидеть подобные предложения и от людей, не имеющих педагогического образования. Стоимость услуги – от 200 рублей в час.

Педагог Наталья Буйновская, предлагающая свои услуги «игровой онлайн-няни» в Instagram, описывает свои занятия так: «С 3-летними детками получается сложнее. Инициатива взрослого должна быть очень бережной и постепенной, встреча – более продуманной. С детьми постарше, 4+ интереснее, сюжеты рождаются у самих детей».

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Продажа онлайн-уроков

Одновременно с репетиторством можно прокачать и другой скилл – подготовка и продажа онлайн-уроков. Для этого, конечно, необходимо знание предмета, по которому вы преподаете курс. Также пригодятся умения создавать видео и работать в Photoshop.

Продавать уроки и мастер-классы можно по-разному – чаще всего покупателей «вербуют» на личных страничках в Instagram. Желающие платят определенную сумму и получают доступ к «закрытому профилю», где и размещаются уроки. Продвинутые юзеры могут попытать счастья, разместив свои уроки на таких крупных англоязычных площадках, как SkillsShare или Udemy.

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Блогер

Если самоизоляция заставляет все чаще выкладывать в личный блог видео и фото из жизни, почему бы не попробовать выйти на новый уровень и развивать блог профессионально. Конечно, для этого потребуется изучить «матчасть» – как минимум, узнать, что такое SEO, и научиться писать правильные тексты. Но главное – выбрать тему блога, то, в чем вы действительно разбираетесь.

За пару недель успешным блогером, конечно, не стать. Однако попробовать раскрутить свой блог, пока есть время, безусловно, стоит. Опытные блогеры говорят, что зарабатывать на блоге можно уже с 10–15 тысячами подписчиков: этого количества хватит, чтобы продавать рекламу.

Если блог с некоторым количеством подписчиков уже есть – поднажмите и наберите за карантин новых! Правда, сделать это сейчас будет не так легко.

«Отношения с рекламодателями стали другими. Сейчас у многих упали охваты, а цены на рекламу остались прежними. Поэтому «цена» подписчика сейчас высокая», – рассказала РИАМО Instagram-блогер Алина Быкова.

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SMM-менеджер

Еще один вариант подработки для больших любителей соцсетей – специалист по продвижению, или SMM-менеджер. Такие специалисты были востребованы до карантина, востребованы сейчас и будут нужны, когда пандемия закончится. Правда и тут без учебы никуда.

Курсы по SMM стали настоящим трендом карантинного периода – по статистике, именно это направление входит в пятерку самых востребованных на образовательных площадках в интернете. Начинающий SMM-менеджер может заработать около 20 тысяч рублей в месяц.