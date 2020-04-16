РИАМО - 16 апр. В Московской области начали формировать мобильные патрули для проведения рейдов по мониторингу строительных площадок, чтобы пресечь нарушения режима повышенной готовности и снизить риск распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Эпидемиологическая ситуация каждый день бросает нам новый вызов. Мы внимательно следим за развитием событий и прорабатываем различные сценарии реагирования. Поэтому на территории Московской области начинают работать мобильные патрули Главгосстройнадзора», - сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Он добавил, что на данный момент важно соблюдать установленные правила, чтобы общими силами остановить распространение коронавирусной инфекции.

В связи с введением режима повышенной готовности большинство застройщиков обязаны прекратить работы на объектах, а на тех объектах, которые продолжат строить, должны соблюдать обязательные санитарные требования.

Контролировать соблюдение этих требований в регионе будет Главгосстройнадзор Московской области. В случае выявления нарушений сотрудники ведомства будут составлять протоколы.

В России на данный момент зафиксировали 27 938 случаев заражения коронавирусом, из них 3054 - в Подмосковье.