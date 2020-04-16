РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 апр. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 467 случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск – 160», – говорится в сообщении.

По состоянию на 15 апреля в Красногорске было 135 случаев Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 3054 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 33 человека. Выздоровели и выписались 105 человек.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.