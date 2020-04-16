РИАМО - 16 апр. По числу случаев заражения коронавирусом в Подмосковье лидируют Одинцово (192 случая), Люберцы (172 случая), Красногорск (160 случаев), Мытищи (156 случаев), Химки (141 случай), говорится в сообщении регионального штаба.

В Ленинском округе зафиксировано 117 случаев коронавируса, в Подольске – 87 случаев, в Королеве и Пушкине число заболевших достигло 80 человек.

В Лобне зафиксировали 71 случай инфицирования, в Балашихе — 70 случаев, в Долгопрудном и Дмитрове — по 66 случаев, в Сергиевом Посаде – 56 случаев.

В Котельниках число случаев заражения коронавирусом составило 49, в Солнечногорске - 41, в Домодедове – 39, а в Раменском округе и Истре зафиксировали по 37 случаев инфицирования Covid-19.

В Реутове, Коломенском округе и Воскресенске зарегистрировали по 36 случаев заражения. 35 случаев инфицирования зарегистрировали в Щелкове, 34 – в Клину. В Дзержинском выявили 32 случая коронавируса, в Ивантеевке – 31. В Наро-Фоминске выявили 30 случаев заражения, а в Богородском округе – 22.

В Рузе с начала эпидемии зафиксировали 20 случаев заражения, по 19 случаев - в Луховицах и Краснознаменске. В Орехово-Зуеве число случаев инфицирования составило 17. В Электростали выявили 16 случаев, в Жуковском – 15, а в Красноармейске – 14. В Ступине число заражений достигло 13, в Чехове – 12, во Фрязине – 11, в Серпухове – десяти, а в Павловском Посаде – девяти.

По семь случаев инфицирования выявили в Серебряных Прудах, Рошале, Протвине. По шесть – в Электрогорске, Шаховской, Егорьевске, Волоколамске. По пять случаев обнаружили в Лыткарине и Дубне.

По четыре случая заражения Covid-19 выявили во Власихе, Можайске, Шатуре. По три случая инфицирования зарегистрировали в Бронницах и Озерах. По два случая заражения выявили в Кашире и Талдоме. По одному случаю заражения выявили в Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине.

За все время в Подмосковье зафиксировали 789 случаев заражения у граждан, не зарегистрированных и не проживающих постоянно в регионе.

С начала распространения Covid-19 в Подмосковье провели более 85 тысяч исследований на коронавирус. Заразились за все время 3 054 человека, 105 выздоровели, 33 скончались.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.