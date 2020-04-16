РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Воспитанникам молодежного центра «Максимум» в Подольске рассказали о биографии героев-космонавтов, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 16 апреля, специалистом по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» Сергеем Медведевым была проведена онлайн-беседа с воспитанниками центра на тему: «Герои-космонавты». Изучив биографию героев-космонавтов, дети поняли, что на таких людей нужно равняться», - говорится в сообщении.

Для детей космонавты остаются людьми загадочной, интересной и очень опасной профессии, от достижений которых зависит будущее России.