РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 апр. Ветераны Великой Отечественной войны городского округа Мытищи получат выплаты ко Дню Победы в апреле, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Ветеранам Великой Отечественной войны уже в этом месяце перечислят выплаты, предусмотренные в Московской области ко Дню Победы.

«Участникам и инвалидам ВОВ из регионального бюджета будет выплачено ко Дню Победы по 25 000 рублей; вдовам участников войны, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла - по 15 000 рублей. В этом году размер выплаты увеличен в 2,5 и 3 раза», - говорится в сообщении.

На территории городского округа Мытищ в настоящее время проживают более 100 участников Великой Отечественной войны, более 1200 тружеников тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы участников ВОВ.

«Региональную единовременную выплату ветераны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 75 тысяч рублей участникам и инвалидам войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», семьям погибшим участникам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и по 50 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма», - добавляется в сообщении.

В материале отмечается, что всего в Подмосковье проживает более 64 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников и инвалидов войны более 3,5 тысяч.

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