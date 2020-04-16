РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 апр. Волонтеры в подмосковном Красногорске помогают горожанам получить цифровой код для передвижения по Москве и Подмосковью, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На территории Москвы и Подмосковья с 15 апреля действует пропускной режим при передвижении на любом виде транспорта. Добровольцы из штаба волонтеров Красногорска помогают жителям, плохо разбирающимся в цифровых технологиях, получить код для передвижения на машине или общественном транспорте», - говорится в сообщении.

Кроме того, добровольцы продолжают помогать нуждающимся жителям Красногорска.

«Пятнадцатого апреля волонтеры отработали 79 заявок - доставили 43 продуктовых набора, 1 спонсорский набор, 1 меднабор, 15 комплектов лекарств по рецептам. На регулярной основе волонтеры помогают гражданам на самоизоляции выгуливать домашних питомцев», - отмечается в материале.

Телефон штаба волонтеров: 8(925)499-41-00.