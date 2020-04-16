Пандемия коронавируса изменила привычный формат выходных. До 30 апреля москвичи будут сидеть дома, но это не повод отказываться от развлечений – многие выставки и концерты проходят в онлайн-режиме. Например, в предстоящий уикенд можно виртуально побывать на концерте группы «Сплин», посмотреть интерактивные лекции проекта «Москва глазами инженера» об архитектуре и поучаствовать в Пасхальном мастер-классе популярного городского фестиваля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Онлайн-концерт группы «Сплин»

Где: онлайн-кинотеатр Okko, официальные группы во «Вконтакте» и «Одноклассниках»

Когда: 17 апреля в 19:00

Группа «Сплин» 17 апреля выступит с долгожданным концертом на платформе онлайн-кинотеатра Okko, который по ряду причин не состоялся на прошлой неделе. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Шоу ON!». Также прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальных группах коллектива в соцсетях. На концерте прозвучат главные хиты рок-группы.

Фанаты смогут задать вопросы музыкантам, лучшие из которых прозвучат в прямом эфире выступления. Их авторы получат мерч от музыкантов и подписку на Okko. Присылать видео можно в личные сообщения группы онлайн-кинотеатра во «Вконтакте», а текстовые вопросы – оставить вкомментариях под соответствующим постом.

Онлайн‑фотосессии и «Мафия» в Zoom: как москвичи развлекаются в самоизоляции>>

Онлайн-концерт Леонида Агутина

Где: онлайн-кинотеатрOkko

Когда: 18апреля в 17:00

Леонид Агутин 18 апреля даст очередной онлайн-концерт. В прошлый раз артист провел прямую трансляцию в Instagram со своей дачи. В субботу зрителей ждет выступление на платформе Okko.

Как развлечься на карантине: топ‑10 интересных настольных игр>>

Онлайн-концерт Димы Билана

Где: «Яндекс.Эфир»

Когда: 18 апреля в 19:00

Сервис «Яндекс.Эфир» продолжает серию онлайн-концертов. В субботу, 18 апреля, выступит Дима Билан. В плейлисте новые, но уже полюбившиеся фанатам хиты артиста – «Про белые розы», «Молния», «Держи», «Полуночное такси».

15 мировых шедевров кино, которые стоит посмотреть в самоизоляции>>

Онлайн-экскурсия от проекта «Москва глазами инженера»

Где: YouTube-канал проекта и страница на «Facebook»

Когда: ежедневно

Проект «Москва глазами инженера» ежедневно устраивает виртуальные экскурсии, в рамках которых можно «погулять» по улочкам Парижа или Москве авангардной с помощью гугл-панорам и узнать об архитектуре разных стилей. Также в программе – виртуальная экскурсия по Швейцарии и югу Франции, где можно познакомиться с постройками Ле Корбюзье. Записи трансляций сохраняют на странице проекта в «Facebook».

«Московские сезоны дома»

Традиционный городской фестиваль «Московские сезоны» из-за введения режима самоизоляции перешел на совершенно новый формат – ежегодный благотворительный «Пасхальный дар» пройдет в режиме онлайн. Следить за событиями можно на страничках проекта в соцсетях.

Как сэкономить на карантине: бесплатные фильмы, книги и тренировки>>

Утренние видеотренировки

Где: официальные группы «Московских сезонов» во «Вконтакте» и в Instagram

Когда: ежедневно в 9:00

Создатели проекта совместно с московскими фитнес-блогерами организовали ежедневную онлайн-зарядку. В 9 утра в социальных сетях «Московских сезонов» появляется новая видеотренировка, каждая из которых дополнена текстовыми описаниями упражнений.

Онлайн‑фитнес на карантине: приседания с гречкой и стретчинг с полотенцем>>

Пасхальный мастер-класс

Где: официальные группы «Московских сезонов» во «Вконтакте» и в Instagram

Когда: 17 апреля в 15:00

В пятницу ведущая творческих занятий на площадках «Московских сезонов» Юлия Холманова в прямом эфире проекта расскажет, как сделать необычную «пасхальную композицию». Она станет прекрасным украшением праздничного стола. Занятие будет интересно и взрослым, и детям. Запись мастер-класса сохранят на страничках в соцсетях проекта.

Карантинный киногид: 15 лучших сериалов последнего десятилетия>>

Битбокс-шоу в прямом эфире

Где: официальный аккаунт «Московских сезонов» в Instagram

Когда: 18 апреля в 19.00

В прямом эфире вInstagramс битбокс-шоу выступит Илья Орехов – исполнитель, занявший второе место на фестивале-конкурсе «Московская весна A Cappella» в 2019 году. Молодой артист выступал на крупнейших музыкальных мероприятиях России и Европы и работал с Limp Bizkit.

Эксперимент РИАМО: пять правил, как организовать онлайн‑вечеринку>>

Праздничный Пасхальный онлайн-концерт

Где: официальный аккаунт «Московских сезонов» в Instagram

Когда: 19 апреля в 16:00

В честь праздника Воскресения Христова состоится Пасхальный онлайн-концерт оперной певицы Дарьи Давыдовой – солистки Всероссийского Государственного Телевидения и Радио и приглашенной солистки Большого Театра. В прямом эфире прозвучат композиции на русском и итальянском языках.