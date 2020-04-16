РИАМО - 16 апр. Сбербанк запустил проект антикризисной поддержки для малого и среднего бизнеса SberUnity, объединив на одной платформе лучших бизнес-наставников российского рынка, говорится в сообщении пресс-службы ПАО Сбербанк.

«Сегодня малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентными вызовами и должны оперативно реагировать на новые реалии, чтобы выжить и создать для себя новые возможности. Сейчас правильное время переосмыслить (а возможно, и пересмотреть) бизнес-модель и ключевые процессы», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

SberUnity для малого и среднего бизнеса — первая онлайн-платформа, на которой предприниматели различных отраслей со всех регионов России смогут получить консультации профессиональных бизнес-наставников.

Чтобы пройти конкурс на бесплатную онлайн-консультацию, нужно заполнить форму на сайте. Отобранные компании бесплатно получат 60 минут консультации. Вебинары с предпринимателями будут регулярно проводиться на платформе.