РИАМО - 16 апр. По данным на четверг, число людей, пользующихся личным транспортом в Москве, снизилось на 429 тысяч человек, дороги в городе стали на 85% свободнее, чем 4 недели назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы также проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера, 15 апреля, на личном и общественном транспорте, и сравнили данные с позавчера, 14 апреля, — в городе стало на 575 тысяч пассажиров меньше», – говорится в сообщении.

Общее число личных авто на дорогах снизилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 85% меньше поездок совершили граждане в столичном метрополитене. На 83% снизилось число пассажиров в наземном общественном транспорте.

На 68% уменьшилось число пассажиров в электричках. Число поездок на такси, по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года, уменьшилось на 63%. На 100% приостановлена деятельность работы каршеринга.

До 1 мая в столице действует режим обязательной самоизоляции граждан. Начиная с 15 апреля введена система обязательных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

16 АПРЕЛЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса по Подмосковью.

- Около 10% выглядящих здоровыми людей, которые сдали анализы на коронавирус в коммерческом центре Роспотребнадзора в Москве, оказались заражены, болезнь у них протекает бессимптомно.

- Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии коронавируса в Москве наступит летом. После этой стадии эпидемии число заболевших людей начнет снижаться.

- До 50% зараженных коронавирусом могут переносить болезнь без симптомов. Таким образом, в мире увеличивается число людей с выработанным иммунитетом.

- Общий ущерб от коронавируса в России может составить около 18 трлн руб. Объем поддержки пострадавшим отраслям сейчас оценивается в 2 триллиона рублей.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 33.

- За сутки в России зарегистрировали 3448 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1370 заболевших, в Подмосковье - 467.

- В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 189 пациентов. Всего за весь период эпидемии выздоровели 1394 человека.

- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о количестве пациентов в медцентре. Больница в Коммунарке за 45 дней приняла 1659 человек с диагнозом Covid-2019.

- Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 36 до 86 лет.