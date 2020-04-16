РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 апр. Семьи с приемными детьми могут принять участие в онлайн-конкурсе «Семья Большого значения-2020» видеороликов и видеопрезентаций, авторы лучших получат подарки, говорится в сообщении министерства образования Московской области.

«Уважаемые опекуны, попечители, приемные родители городского округа Подольск. Начался прием видеоработ для онлайн-конкурса «Семья Большого значения-2020». Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик или видеопрезентацию не более 3-х минут о жизни, интересах, увлечениях и взаимоотношениях членов семьи. Видеоролик до 26 апреля нужно разместить в своем аккаунте в соцсети Instagram с хештегом #семьяБОЛЬШОГОзначения2020», - говорится в сообщении.

В конкурсе могут принять участие замещающие семьи Московской области. От одной семьи принимают один видеоролик. На время проведения конкурса аккаунт должен быть открыт. Победителя определят путем подсчета лайков к публикации с видеороликом. Онлайн-голосование продлится до 3 мая 2020 года. Итоги конкурса подведут 4 мая 2020 года. Победителей и призеров ждут подарки.