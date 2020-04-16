РИАМО - 16 апр. В Московской области задержали полковника Росгвардии, который подозревается в вымогательстве почти 20 миллионов рублей у бизнесмена, сообщает ТАСС.

«По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя. Бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии вымогал деньги, немедленно обратился в полицию», – отмечается в материале.

В настоящее время материалы уголовного дела передали в военные следственные органы Следственного комитета.