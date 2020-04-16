РИАМО - 16 апр. За сутки в Подмосковье задержали 20 пьяных водителей, общее число автомобилей снизилось на 31%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожная ситуация отражена по данным на 15 апреля в сопоставлении с 14 апреля.

«Число нарушений ПДД выросло на 76 тысяч за сутки, что в полтора раза больше, чем в прошлом году», – отмечается в материале.

Всего за сутки было совершено одно ДТП, где травмы получил один человек.

Задержали 20 водителей в нетрезвом состоянии. Число авто в Подмосковье снизилось на 31% по отношению к 14 апреля.

С 15 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве и Московской области действуют пропуска на проезд.