РИАМО - 16 апр. В Москве правоохранители пресекли продажу контрафактных наручных часов с логотипами известных марок и задержали подозреваемых, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По имеющейся информации, злоумышленники создали интернет-магазин, где предлагали покупателям широкий ассортимент наручных часов с незаконно нанесенными на них логотипами известных марок», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что правоохранители под видом обычного покупателя купили подделку под часы известной швейцарской марки стоимостью около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Шестерых подозреваемых задержали. Двое и них были организаторами, трое – курьерами, один – менеджером.

Было проведено восемь обысков в офисах, складских помещениях и по местам проживания задержанных в Москве и Ростове-на-Дону, в ходе чего полицейские изъяли свыше 400 контрафактных часов, а также предметы и документы.

Сейчас пятеро подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще одному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.